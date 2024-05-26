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Россия производит артиллерийские снаряды втрое быстрее США и Европы

Ведомости

Россия изготавливает в три раза больше снарядов для артиллерии, чем европейские страны и США, сообщает Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain & Company.

Кроме того, себестоимость производства боеприпасов в России в четыре раза меньше, чем на Западе.

По данным компании, Россия в 2024 г. выпустит 4,5 млн боеприпасов для артиллерии против 1,3 млн снарядов в США и Европе. Средняя стоимость производства 155-мм снаряда, выпускаемого в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу. Себестоимость российского производства – около $1000 за 152-мм снаряд.

Из-за нехватки боеприпасов вооруженные силы Украины (ВСУ) лишь делают вид, что стреляют из оружия, а по-настоящему применяют его только в бою, пишет издание со ссылкой на украинских военнослужащих.

24 мая стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью $275 млн.

На Украину в том числе будут поставлены боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые мины, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу ABC, что Украина может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. По словам украинского лидера, исправить ситуацию смогут две системы Patriot.

В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 18 мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.

17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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