Россия производит артиллерийские снаряды втрое быстрее США и Европы
Россия изготавливает в три раза больше снарядов для артиллерии, чем европейские страны и США, сообщает Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain & Company.
Кроме того, себестоимость производства боеприпасов в России в четыре раза меньше, чем на Западе.
По данным компании, Россия в 2024 г. выпустит 4,5 млн боеприпасов для артиллерии против 1,3 млн снарядов в США и Европе. Средняя стоимость производства 155-мм снаряда, выпускаемого в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу. Себестоимость российского производства – около $1000 за 152-мм снаряд.
Из-за нехватки боеприпасов вооруженные силы Украины (ВСУ) лишь делают вид, что стреляют из оружия, а по-настоящему применяют его только в бою, пишет издание со ссылкой на украинских военнослужащих.
На Украину в том числе будут поставлены боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые мины, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу ABC, что Украина может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. По словам украинского лидера, исправить ситуацию смогут две системы Patriot.
В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 18 мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.
17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины.