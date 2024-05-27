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МВД объявило в розыск двух генералов ВСУ

Ведомости

МВД России разыскивает замглавы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства.

Оба военных объявлены по статье УК РФ. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Горбатюку 42 года. Он уроженец Винницкой области Украины. С 2015 по 2017 г. он был командиром 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Олег Вишневский родился в 1970 г. под Калининградом. В ВСУ он служит с 1987 г. В 2015 г. был назначен начальником вооружения ВСУ, а с 2019 по 2021 г. занимал должность начальника сил логистики ВСУ.

В последние несколько недель МВД России объявило в розыск ряд украинских политиков, чиновников и военнослужащих. 19 мая в розыск был объявлен замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Он также разыскивается по статье УК РФ. 13 мая стало известно, что МВД разыскивает бывшего командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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