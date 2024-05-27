МВД объявило в розыск двух генералов ВСУ
МВД России разыскивает замглавы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства.
Оба военных объявлены по статье УК РФ. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.
Горбатюку 42 года. Он уроженец Винницкой области Украины. С 2015 по 2017 г. он был командиром 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Олег Вишневский родился в 1970 г. под Калининградом. В ВСУ он служит с 1987 г. В 2015 г. был назначен начальником вооружения ВСУ, а с 2019 по 2021 г. занимал должность начальника сил логистики ВСУ.
В последние несколько недель МВД России объявило в розыск ряд украинских политиков, чиновников и военнослужащих. 19 мая в розыск был объявлен замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Он также разыскивается по статье УК РФ. 13 мая стало известно, что МВД разыскивает бывшего командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.