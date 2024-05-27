Комитет ГД одобрил проект о наказании за участие в нежелательных организациях
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за участие в любых нежелательных организациях. Заседание комитета транслировалось на сайте Госдумы.
Законопроекты о внесении изменений в КоАП и УК РФ были внесены в Госдуму 2 апреля. Их разработала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Принятие инициативы необходимо для минимизации деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества, говорится в пояснительной записке.
Поправки вносятся в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы предлагают убрать из них понятие «неправительственная». В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация ее деятельности будет наказываться сроком до шести лет тюрьмы.
Изменения в КоАП и УК входят в пакет законопроектов о возможности признания нежелательными в России иностранных организаций с госучастием. Основной проект был внесен в Госдуму 12 февраля, он готовится к рассмотрению в первом чтении. Инициатива позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы.
Пискарев объяснял необходимость принятия законопроекта тем, что действующее законодательство позволяет признавать нежелательными только иностранные НПО. По его словам, у комиссии есть материалы об участии организаций, учрежденных госорганами иностранных государств, в деятельности, представляющей угрозу безопасности России, включая разработку санкций, вмешательство в выборы и др.