Комитет ГД одобрил проект о наказании за участие в нежелательных организациях

Поправки вносятся в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы предлагают убрать из них понятие «неправительственная». В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация ее деятельности будет наказываться сроком до шести лет тюрьмы.