Госдума продлит работу в весеннюю сессию до 5 августа

Единый день голосования в 2024 г. назначен на 8 сентября, сообщила в мае Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах. К 16 изначально запланированным избирательным кампаниям добавились еще четыре, что связано с кадровыми перестановками в администрации президента РФ и правительстве. Речь идет о досрочном голосовании на выборах губернаторов Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей.