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Госдума продлит работу в весеннюю сессию до 5 августа

Ведомости

Госдума продолжит работу в весеннюю сессию до 5 августа. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Государственная дума продлит свою работу в текущую сессию до 5 августа, после чего депутаты уйдут в отпуск до сентября. Такое решение было принято на заседании Совета ГД», – сказал Володин.

Соответствующее постановление нижняя палата рассмотрит на заседании 28 мая. Обычно весенняя сессия длится до середины июля.

Как сообщает пресс-служба ГД, две первые недели сентября будут региональными. На этот период придется единый день голосования на выборах различного уровня в стране, поэтому депутатам будет важно работать в регионах и поддерживать кандидатов от своих политических партий, пояснил Володин.

Единый день голосования в 2024 г. назначен на 8 сентября, сообщила в мае Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах. К 16 изначально запланированным избирательным кампаниям добавились еще четыре, что связано с кадровыми перестановками в администрации президента РФ и правительстве. Речь идет о досрочном голосовании на выборах губернаторов Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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