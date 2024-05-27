Госдума продлит работу в весеннюю сессию до 5 августа
Госдума продолжит работу в весеннюю сессию до 5 августа. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Государственная дума продлит свою работу в текущую сессию до 5 августа, после чего депутаты уйдут в отпуск до сентября. Такое решение было принято на заседании Совета ГД», – сказал Володин.
Соответствующее постановление нижняя палата рассмотрит на заседании 28 мая. Обычно весенняя сессия длится до середины июля.
Как сообщает пресс-служба ГД, две первые недели сентября будут региональными. На этот период придется единый день голосования на выборах различного уровня в стране, поэтому депутатам будет важно работать в регионах и поддерживать кандидатов от своих политических партий, пояснил Володин.
Единый день голосования в 2024 г. назначен на 8 сентября, сообщила в мае Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах. К 16 изначально запланированным избирательным кампаниям добавились еще четыре, что связано с кадровыми перестановками в администрации президента РФ и правительстве. Речь идет о досрочном голосовании на выборах губернаторов Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей.