В КНДР сообщили о неудачном запуске разведывательного спутника
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление КНДР сообщило о неудачном запуске разведывательного спутника. Об этом пишет ТАСС.
По данным ЦТАК, спутник «Маллигён-1» был запущен с космодрома Сохэ. Ракета-носитель взорвалась на этапе, когда была задействована первая ступень.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщало, что запущенная ракета распалась на фрагменты над Желтым морем, в акватории Северной Кореи. Запуск ракеты состоялся примерно в 22:44 по местному времени (16:44 мск).
27 мая стало известно, что КНДР уведомила Японию о планах запустить спутник до 4 июня. На фоне этого японские власти привели силы в регионе в состояние повышенной готовности из-за возможного использования технологии баллистических ракет. В МИД Японии заявили, что в ответ на уведомление КНДР провели телефонные переговоры с официальными представителями США и Южной Кореи. Стороны договорились, что будут настаивать на отмене планов КНДР.