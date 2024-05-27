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В КНДР сообщили о неудачном запуске разведывательного спутника

Ведомости

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление КНДР сообщило о неудачном запуске разведывательного спутника. Об этом пишет ТАСС.

По данным ЦТАК, спутник «Маллигён-1» был запущен с космодрома Сохэ. Ракета-носитель взорвалась на этапе, когда была задействована первая ступень.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщало, что запущенная ракета распалась на фрагменты над Желтым морем, в акватории Северной Кореи. Запуск ракеты состоялся примерно в 22:44 по местному времени (16:44 мск).

27 мая стало известно, что КНДР уведомила Японию о планах запустить спутник до 4 июня. На фоне этого японские власти привели силы в регионе в состояние повышенной готовности из-за возможного использования технологии баллистических ракет. В МИД Японии заявили, что в ответ на уведомление КНДР провели телефонные переговоры с официальными представителями США и Южной Кореи. Стороны договорились, что будут настаивать на отмене планов КНДР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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