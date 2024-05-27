В КНДР сообщили о неудачном запуске разведывательного спутника

27 мая стало известно, что КНДР уведомила Японию о планах запустить спутник до 4 июня. На фоне этого японские власти привели силы в регионе в состояние повышенной готовности из-за возможного использования технологии баллистических ракет. В МИД Японии заявили, что в ответ на уведомление КНДР провели телефонные переговоры с официальными представителями США и Южной Кореи. Стороны договорились, что будут настаивать на отмене планов КНДР.