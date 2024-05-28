Politico: лидеры ЕС не видят Макрона и Шольца «у руля» в будущем

Президент Франции и канцлер ФРГ все больше «выглядят хромыми утками» в глазах своих европейских коллег, пишет Politico. Они не способны вселить уверенность в общее видение развития Евросоюза – Шольц и Макрон возглавляют страны со слабыми экономиками, а отношения между лидерами стран холодные. Кроме того, опросы среди населения показывают, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» опередит партию Макрона «Возрождение» на 16%. Социал-демократическая партия Шольца находится под аналогичной угрозой – она может занять третье место по результатам выборов.