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Politico: лидеры ЕС не видят Макрона и Шольца «у руля» в будущем

Ведомости

Лидеры Евросоюза склоняются к тому, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны оставаться «у руля» сообщества. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что визит Макрона в Германию накануне выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня, направлен на демонстрацию единства между двумя странами. Как заявил неназванный французский чиновник, Макрон совместно с Шольцем стремятся «установить повестку дня» и «изложить стратегические приоритеты» для будущего Европы. Но главная проблема состоит в том, что ЕС не уверен, должны ли продолжать руководить Макрон и Шольц.

Президент Франции и канцлер ФРГ все больше «выглядят хромыми утками» в глазах своих европейских коллег, пишет Politico. Они не способны вселить уверенность в общее видение развития Евросоюза – Шольц и Макрон возглавляют страны со слабыми экономиками, а отношения между лидерами стран холодные. Кроме того, опросы среди населения показывают, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» опередит партию Макрона «Возрождение» на 16%. Социал-демократическая партия Шольца находится под аналогичной угрозой – она может занять третье место по результатам выборов.

26 мая президент Франции прибыл с государственным визитом в Германию, во время которого встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Шольцем. До этого Макрон приезжал в ФРГ только с рабочими поездками, последний визит по высшему дипломатическому протоколу был 24 года назад – в 2000 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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