Politico: лидеры ЕС не видят Макрона и Шольца «у руля» в будущем
Лидеры Евросоюза склоняются к тому, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны оставаться «у руля» сообщества. Об этом пишет газета Politico.
Издание отмечает, что визит Макрона в Германию накануне выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня, направлен на демонстрацию единства между двумя странами. Как заявил неназванный французский чиновник, Макрон совместно с Шольцем стремятся «установить повестку дня» и «изложить стратегические приоритеты» для будущего Европы. Но главная проблема состоит в том, что ЕС не уверен, должны ли продолжать руководить Макрон и Шольц.
Президент Франции и канцлер ФРГ все больше «выглядят хромыми утками» в глазах своих европейских коллег, пишет Politico. Они не способны вселить уверенность в общее видение развития Евросоюза – Шольц и Макрон возглавляют страны со слабыми экономиками, а отношения между лидерами стран холодные. Кроме того, опросы среди населения показывают, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» опередит партию Макрона «Возрождение» на 16%. Социал-демократическая партия Шольца находится под аналогичной угрозой – она может занять третье место по результатам выборов.
26 мая президент Франции прибыл с государственным визитом в Германию, во время которого встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Шольцем. До этого Макрон приезжал в ФРГ только с рабочими поездками, последний визит по высшему дипломатическому протоколу был 24 года назад – в 2000 г.