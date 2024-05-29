Генштаб ВС Ирана: версия о падении вертолета Раиси из-за взрыва исключена
Генштаб вооруженных сил Ирана исключил версию падения вертолета президента страны Эбрахима Раиси из-за взрыва. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на соответствующий отчет.
«По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности», – сказано в отчете ведомства.
В первом отчете от 23 мая генштаб Ирана указал, что на корпусе разбившегося самолета не было обнаружено следов воздействия пуль. Вертолет следовал по запланированному маршруту и не отклонялся от него. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться со своими коллегами, которые управляли двумя другими вертолетами из сопровождения Раиси. Отмечается, что вертолет Раиси загорелся только после столкновения с горой.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.