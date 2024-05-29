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Генштаб ВС Ирана: версия о падении вертолета Раиси из-за взрыва исключена

Ведомости

Генштаб вооруженных сил Ирана исключил версию падения вертолета президента страны Эбрахима Раиси из-за взрыва. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на соответствующий отчет.

«По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности», – сказано в отчете ведомства.

В первом отчете от 23 мая генштаб Ирана указал, что на корпусе разбившегося самолета не было обнаружено следов воздействия пуль. Вертолет следовал по запланированному маршруту и не отклонялся от него. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться со своими коллегами, которые управляли двумя другими вертолетами из сопровождения Раиси. Отмечается, что вертолет Раиси загорелся только после столкновения с горой.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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