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WP: Зеленский отстранил близких к администрации США чиновников

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил высокопоставленных чиновников, которые считались наиболее близкими к администрации США. Об этом пишет The Washington Post.

Зеленский также заявил, что в случае, если президент США Джо Байден пропустит саммит в Швейцарии, «его отсутствию поаплодирует» президент России Владимир Путин. При этом издание отмечает, что гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом.

Некоторые из дипломатов, на которых ссылается газета, заявили, что критика в сторону Белого дома может быть попыткой дать отпор США после визита госсекретаря Энтони Блинкена. Он потребовал приложить еще больше усилий для борьбы с коррупцией на Украине, несмотря на то, что страна в последние годы уже предприняла множество шагов для этого, отмечает издание.

29 мая Белый дом признал свой вклад в разработку «формулы мира» Украины, о чем заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. На вопрос, причастны ли США к составлению «формулы мира», Кирби ответил утвердительно. В тот же день газета Berliner Zeitung сообщила, что Байден не принял приглашение Зеленского на саммит в Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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