WP: Зеленский отстранил близких к администрации США чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил высокопоставленных чиновников, которые считались наиболее близкими к администрации США. Об этом пишет The Washington Post.
Зеленский также заявил, что в случае, если президент США Джо Байден пропустит саммит в Швейцарии, «его отсутствию поаплодирует» президент России Владимир Путин. При этом издание отмечает, что гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом.
Некоторые из дипломатов, на которых ссылается газета, заявили, что критика в сторону Белого дома может быть попыткой дать отпор США после визита госсекретаря Энтони Блинкена. Он потребовал приложить еще больше усилий для борьбы с коррупцией на Украине, несмотря на то, что страна в последние годы уже предприняла множество шагов для этого, отмечает издание.
29 мая Белый дом признал свой вклад в разработку «формулы мира» Украины, о чем заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. На вопрос, причастны ли США к составлению «формулы мира», Кирби ответил утвердительно. В тот же день газета Berliner Zeitung сообщила, что Байден не принял приглашение Зеленского на саммит в Швейцарии.