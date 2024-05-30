WP: Зеленский отстранил близких к администрации США чиновников

Некоторые из дипломатов, на которых ссылается газета, заявили, что критика в сторону Белого дома может быть попыткой дать отпор США после визита госсекретаря Энтони Блинкена. Он потребовал приложить еще больше усилий для борьбы с коррупцией на Украине, несмотря на то, что страна в последние годы уже предприняла множество шагов для этого, отмечает издание.