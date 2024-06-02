GIM Unimpresa: Италия из-за антироссийских санкций потеряла 10-15 млрд евро

Министра обороны спросили, считает ли он, что западные страны ошибаются по поводу своих возможностей оказать влияние на Россию посредством введения санкций. Крозетто сравнил их с французскими аристократами, которые не понимали, что дворцы больше не способны защитить от перемен в обществе.