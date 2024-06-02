GIM Unimpresa: Италия из-за антироссийских санкций потеряла 10-15 млрд евро
По его словам, из-за этого в Италии существенно сократилось количество рабочих мест. Товарооборот между Россией и Италией снизился с 30 млрд евро до 9 млрд, экспорт в РФ сократился на 36%, российский импорт упал на 70-80%, уточнил Торрембини.
6 мая министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero призвал западные страны воспользоваться всеми доступными дипломатическими способами и возможностями, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Министра обороны спросили, считает ли он, что западные страны ошибаются по поводу своих возможностей оказать влияние на Россию посредством введения санкций. Крозетто сравнил их с французскими аристократами, которые не понимали, что дворцы больше не способны защитить от перемен в обществе.
В этом году ПМЭФ состоится 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.
По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФе подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий. Кроме того, ожидается, что форум посетит президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.