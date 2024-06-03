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В Госдуму внесут законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми

Ведомости

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Депутаты предлагают сократить рабочую неделю для женщин с детьми до 39 часов. В пояснительной записке отмечается, что изменения применимы только в том случае, если нормативными правовыми актами не предусмотрена меньшая продолжительность рабочей недели.

Как утверждают авторы законопроекта, меры направлены на предоставление свободного времени женщинам с двумя и более детьми. В пояснительной записке также сказано, что для рынка труда изменения кардинально не повлекут за собой колоссальных последствий.

24 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сократить для женщин рабочую пятницу на два часа с сохранением средней зарплаты. По его словам, принятие инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни и качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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