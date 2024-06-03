В Госдуму внесут законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми

24 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сократить для женщин рабочую пятницу на два часа с сохранением средней зарплаты. По его словам, принятие инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни и качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.