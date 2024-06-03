В Госдуму внесут законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми
Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Депутаты предлагают сократить рабочую неделю для женщин с детьми до 39 часов. В пояснительной записке отмечается, что изменения применимы только в том случае, если нормативными правовыми актами не предусмотрена меньшая продолжительность рабочей недели.
Как утверждают авторы законопроекта, меры направлены на предоставление свободного времени женщинам с двумя и более детьми. В пояснительной записке также сказано, что для рынка труда изменения кардинально не повлекут за собой колоссальных последствий.
24 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сократить для женщин рабочую пятницу на два часа с сохранением средней зарплаты. По его словам, принятие инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни и качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.