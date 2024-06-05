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Премьер-министр Индии подал в отставку

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку, президент страны Драупади Мурму принял ее. Об этом сообщает секретариат главы государства.

«Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и кабинет министров продолжать работу до вступления в должность нового правительства», – сказано в сообщении.

После проведения выборов в парламент Индии действующие премьер-министр и кабмин должны подать в отставку. Они остаются исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Выборы в Индии проходили в семь этапов и заняли 44 дня. По данным ЦИК страны, всего в голосовании приняло участие 642 млн человек, явка составила 62%. По итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти», БДП) Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента. При этом БДП получила только 240 мест, для абсолютного большинства в парламенте ей необходимо было 272 места. Оппозиция получила 234 места.

Моди планирует возглавить правительство Индии третий раз подряд. 4 июня он заявил, что сосредоточит внимание на инициативах, направленных на женщин, бедных, и подчеркнул, что продолжит борьбу с коррупцией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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