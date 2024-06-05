Премьер-министр Индии подал в отставку
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку, президент страны Драупади Мурму принял ее. Об этом сообщает секретариат главы государства.
«Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и кабинет министров продолжать работу до вступления в должность нового правительства», – сказано в сообщении.
После проведения выборов в парламент Индии действующие премьер-министр и кабмин должны подать в отставку. Они остаются исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Выборы в Индии проходили в семь этапов и заняли 44 дня. По данным ЦИК страны, всего в голосовании приняло участие 642 млн человек, явка составила 62%. По итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти», БДП) Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента. При этом БДП получила только 240 мест, для абсолютного большинства в парламенте ей необходимо было 272 места. Оппозиция получила 234 места.
Моди планирует возглавить правительство Индии третий раз подряд. 4 июня он заявил, что сосредоточит внимание на инициативах, направленных на женщин, бедных, и подчеркнул, что продолжит борьбу с коррупцией.