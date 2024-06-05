Глава МИД Бразилии посетит Россию для встречи с коллегами из БРИКС

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС состоится в Нижнем Новгороде 10-11 июня. По данным агентства, на совете МИД БРИКС в Нижнем Новгороде ожидаются представители 20-25 стран. Как сообщил су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев, на мероприятие приглашены еще около 15 стран из числа дружественных России, в том числе председательствующих в региональных интеграционных объединениях.