Глава МИД Бразилии посетит Россию для встречи с коллегами из БРИКС
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра прибудет в Нижний Новгород, чтобы представить страну на встрече глав МИД БРИКС. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Через несколько дней мы будем иметь возможность приветствовать в РФ министра иностранных дел Мауро Виейра на совещании министров иностранных дел стран БРИКС», – сказал Щетинин (цитата по «РИА Новости»).
Встреча министров иностранных дел стран БРИКС состоится в Нижнем Новгороде 10-11 июня. По данным агентства, на совете МИД БРИКС в Нижнем Новгороде ожидаются представители 20-25 стран. Как сообщил су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев, на мероприятие приглашены еще около 15 стран из числа дружественных России, в том числе председательствующих в региональных интеграционных объединениях.
4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что на встрече министров в Нижнем Новгороде в частности будет обсуждаться желание Анкары присоединиться к БРИКС.