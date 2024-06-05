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Глава МИД Бразилии посетит Россию для встречи с коллегами из БРИКС

Ведомости

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра прибудет в Нижний Новгород, чтобы представить страну на встрече глав МИД БРИКС. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Через несколько дней мы будем иметь возможность приветствовать в РФ министра иностранных дел Мауро Виейра на совещании министров иностранных дел стран БРИКС», – сказал Щетинин (цитата по «РИА Новости»).

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС состоится в Нижнем Новгороде 10-11 июня. По данным агентства, на совете МИД БРИКС в Нижнем Новгороде ожидаются представители 20-25 стран. Как сообщил су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев, на мероприятие приглашены еще около 15 стран из числа дружественных России, в том числе председательствующих в региональных интеграционных объединениях.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что на встрече министров в Нижнем Новгороде в частности будет обсуждаться желание Анкары присоединиться к БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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