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Путин поздравил партию Моди с победой на парламентских выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди, в которой поздравил Индийскую народную партию («Бхаратия джаната парти», БДП) с победой на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Итоги голосования вновь подтвердили и ваш личный высокий политический авторитет, поддержку проводимого вами курса на ускоренное социально-экономическое развитие Индии и защиту ее интересов на мировой арене», – сказано в телеграмме.

Путин выразил надежду, что Россия и Индия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, наполнив его новым содержанием. По его словам, страны продолжат диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Кроме того, состоялся телефонный разговор Путина и Моди. На сайте Кремля отмечается, что обе стороны выразили удовлетворение текущим уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое также продолжит свое развитие.

Выборы в Индии прошли в семь этапов и заняли 44 дня, явка составила 62%. По итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА) во главе с БДП Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента. При этом БДП получила только 240 мест, для абсолютного большинства в парламенте ей необходимо было 272 места. Оппозиция получила 234 места.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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