Путин поздравил партию Моди с победой на парламентских выборах
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди, в которой поздравил Индийскую народную партию («Бхаратия джаната парти», БДП) с победой на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Итоги голосования вновь подтвердили и ваш личный высокий политический авторитет, поддержку проводимого вами курса на ускоренное социально-экономическое развитие Индии и защиту ее интересов на мировой арене», – сказано в телеграмме.
Путин выразил надежду, что Россия и Индия будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, наполнив его новым содержанием. По его словам, страны продолжат диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Кроме того, состоялся телефонный разговор Путина и Моди. На сайте Кремля отмечается, что обе стороны выразили удовлетворение текущим уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое также продолжит свое развитие.
Выборы в Индии прошли в семь этапов и заняли 44 дня, явка составила 62%. По итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА) во главе с БДП Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента. При этом БДП получила только 240 мест, для абсолютного большинства в парламенте ей необходимо было 272 места. Оппозиция получила 234 места.