Путин поздравил партию Моди с победой на парламентских выборах

Выборы в Индии прошли в семь этапов и заняли 44 дня, явка составила 62%. По итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА) во главе с БДП Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента. При этом БДП получила только 240 мест, для абсолютного большинства в парламенте ей необходимо было 272 места. Оппозиция получила 234 места.