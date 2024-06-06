Генпрокуроры России и Гондураса на ПМЭФе подписали соглашение о сотрудничестве

В июле 2023 г. Краснов и руководитель Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн подписали в Пекине соглашение и программу сотрудничества в сфере правовой помощи. В ходе переговоров с китайским прокурором Краснов отметил схожесть «криминальных вызовов» и «подходов к противодействию» им у двух стран.