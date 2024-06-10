Абрамченко победила в праймериз по довыборам в Госдуму в Ростовской области
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко победила в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в Госдуму в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Конкурс среди кандидатов составил шесть человек на место. Процедура прошла с участием зарегистрированных выборщиков, свои голоса отдали 2200 человек, уточнили в «Единой России».
По итогам электронного предварительного голосования Абрамченко будет выдвинута от партии на довыборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу №152 Ростовской области.
О том что Абрамченко, а также бывший министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов могут стать депутатами Госдумы, «Ведомости» сообщили 28 мая. Президиум генсовета «Единой России» 30 мая предложил выдвинуть Абрамченко по Южному одномандатному округу в Ростовской области, а Матыцина – по Унечскому одномандатному округу в Брянской области.
Абрамченко в Думе может стать вице-спикером вместо Сергея Неверова, а Матыцин – возглавить комитет по спорту вместо члена ЛДПР Дмитрия Свищева, рассказывали собеседники «Ведомостей».
Что касается Шульгинова, то ему, вероятно, предложат выдвинуться на довыборы в Госдуму по Хакасскому одномандатному округу. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента.