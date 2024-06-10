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Матыцин победил в праймериз по довыборам в Госдуму в Брянской области

Ведомости

Бывший министр спорта Олег Матыцин победил в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по довыборам в Госдуму в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.

Конкурс составил пять человек на место. Голосование прошло с участием зарегистрированных выборщиков, в нем приняли участие 1500 человек. Матыцин будет выдвинут от «Единой России» по Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 Брянской области.

10 июня стало известно, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко победила в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в Госдуму в Ростовской области. Конкурс составил шесть человек на место, в голосовании приняли участие 2200 человек.

О том что Матыцин, Абрамченко, а также экс-министр энергетики Николай Шульгинов могут стать депутатами Госдумы, «Ведомости» сообщили 28 мая. Президиум генсовета «Единой России» 30 мая предложил выдвинуть Абрамченко по Южному одномандатному округу в Ростовской области, а Матыцина – по Унечскому одномандатному округу в Брянской области. Шульгинову, вероятно, предложат выдвинуться на довыборы в Госдуму по Хакасскому одномандатному округу. Абрамченко в Думе может стать вице-спикером вместо Сергея Неверова, а Матыцин – возглавить комитет по спорту вместо члена ЛДПР Дмитрия Свищева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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