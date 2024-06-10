Матыцин победил в праймериз по довыборам в Госдуму в Брянской области

О том что Матыцин, Абрамченко, а также экс-министр энергетики Николай Шульгинов могут стать депутатами Госдумы, «Ведомости» сообщили 28 мая. Президиум генсовета «Единой России» 30 мая предложил выдвинуть Абрамченко по Южному одномандатному округу в Ростовской области, а Матыцина – по Унечскому одномандатному округу в Брянской области. Шульгинову, вероятно, предложат выдвинуться на довыборы в Госдуму по Хакасскому одномандатному округу. Абрамченко в Думе может стать вице-спикером вместо Сергея Неверова, а Матыцин – возглавить комитет по спорту вместо члена ЛДПР Дмитрия Свищева.