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Шольц подтвердил отказ ФРГ от отправки своих инструкторов на Украину

Ведомости

Германия не будет отправлять своих инструкторов для обучения ВСУ на территории Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

«Как вы знаете, мы решили проводить тренировки на своей территории, когда речь идет об обучении, и это решение останется неизменным», – сказал Шольц.

Reuters отмечает, что Киев надеется, что конференция в Швейцарии «укрепит его авторитет как будущего члена Европейского союза», который достоин огромных вливаний для финансирования восстановления – даже несмотря на то, что российские войска продолжают продвижение на востоке Украины. Он также надеется уйти с конференции с обещаниями выделить миллиарды евро на оборону и соглашениями о строительстве новой и более современной энергетической системы.

Ссылаясь на оценки Всемирного банка, согласно которым Украине может потребоваться $500 млрд в течение десятилетия, Шольц отметил, что компаниям необходимо предложить экономическое обоснование для инвестирования. Он также сообщил, что Германия отправляет дополнительные системы ПВО, ракеты и боеприпасы, чтобы укрепить оборону Киева.

Выступая вместе со Шольцем и Зеленским, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о соглашениях с банками на сумму 1,4 млрд евро ($1,5 млрд ), чтобы помочь привлечь частные инвестиции на Украину. Она также сообщила, что ЕС выделит Украине 1,9 млрд евро из своей собственной программы помощи к концу месяца и что Киев получит процентный доход от замороженных российских активов.

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. В минобороны Франции в тот же день заявили, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается. 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует обучить 4500 украинских военных и обеспечить их оружием и боеприпасами. При этом он отметил, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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