Трамп рассказал о беседе с Нурмагомедовым о плане прекратить конфликт на Украине
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов говорил с Дональдом Трампом о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщил сам Трамп в интервью на YouTube-канале Impaulsive.
По словам Трампа, он считает Нурмагомедова отличным бойцом и «талантливым парнем», его очень впечатлила история и том, что Нурмагомедов завершил карьеру бойца UFC после смерти отца. Трамп заявил, что после одного из боев Нурмагомедов сказал, что Трамп был лучшим президентом США в истории.
«Я надеюсь, что ты сможешь выиграть, потому что мы должны остановить конфликт. Мы должны остановить убийства», – процитировал Трамп бойца, добавив, что тот очень умен и «очень дружит с Путиным».
Трамп заявил, что остановил бы конфликт, если бы стал избранным президентом.
«Я остановлю его быстро, еще до того, как займу свой пост. <…> Так много людей убивают. <…> И я думаю, что было здорово, когда Хабиб подошел и сказал, что мы должны остановить все убийства в мире. Он очень умный парень, очень интересный», – поделился экс-президент США.
Трамп является одним из многих представителей республиканской партии, которые выступают против продолжения конфликта на Украине. 11 июля 2023 г. он высказался против поставок кассетных боеприпасов ВСУ, а в июне того же года Трамп допустил, что Украине для урегулирования конфликта с Россией придется уступить часть территорий. 16 июля 2023 г. он пообещал остановить украинский конфликт в случае победы на выборах президента.