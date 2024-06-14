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Трамп рассказал о беседе с Нурмагомедовым о плане прекратить конфликт на Украине

Ведомости

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов говорил с Дональдом Трампом о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщил сам Трамп в интервью на YouTube-канале Impaulsive.

По словам Трампа, он считает Нурмагомедова отличным бойцом и «талантливым парнем», его очень впечатлила история и том, что Нурмагомедов завершил карьеру бойца UFC после смерти отца. Трамп заявил, что после одного из боев Нурмагомедов сказал, что Трамп был лучшим президентом США в истории.

«Я надеюсь, что ты сможешь выиграть, потому что мы должны остановить конфликт. Мы должны остановить убийства», – процитировал Трамп бойца, добавив, что тот очень умен и «очень дружит с Путиным».

Трамп заявил, что остановил бы конфликт, если бы стал избранным президентом.

«Я остановлю его быстро, еще до того, как займу свой пост. <…> Так много людей убивают. <…> И я думаю, что было здорово, когда Хабиб подошел и сказал, что мы должны остановить все убийства в мире. Он очень умный парень, очень интересный», – поделился экс-президент США.

Трамп является одним из многих представителей республиканской партии, которые выступают против продолжения конфликта на Украине. 11 июля 2023 г. он высказался против поставок кассетных боеприпасов ВСУ, а в июне того же года Трамп допустил, что Украине для урегулирования конфликта с Россией придется уступить часть территорий. 16 июля 2023 г. он пообещал остановить украинский конфликт в случае победы на выборах президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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