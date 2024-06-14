Трамп рассказал о беседе с Нурмагомедовым о плане прекратить конфликт на Украине

«Я остановлю его быстро, еще до того, как займу свой пост. <…> Так много людей убивают. <…> И я думаю, что было здорово, когда Хабиб подошел и сказал, что мы должны остановить все убийства в мире. Он очень умный парень, очень интересный», – поделился экс-президент США.