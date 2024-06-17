В ЕС создали аудиторский совет по борьбе с хищениями на Украине западной помощи
Еврокомиссия (ЕК) создала совет по аудиту объектов на Украине, который будет помогать в борьбе с хищениями западной помощи, в том числе в рамках фонда помощи Киеву, который предполагает выделение 50 млрд евро до 2027 г. Об этом говорится в решении ЕК, опубликованном в официальном журнале ЕС.
«Аудиторский совет должен помогать комиссии в оценке эффективности украинских систем управления и контроля в отношении средств, предоставленных в рамках фонда, а также в борьбе с незаконным использованием финансирования ЕС в рамках фонда помощи Украине и, в частности, с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и другими нарушениями», – сказано в документе.
Совет по аудиту будет действовать до 30 июня 2029 г. В его состав войдут три человека, основной состав будет находиться в Брюсселе. Также помогать этому органу будет отдельное подразделение в Киеве, который будет получать указания от председателя совета в Брюсселе. Его назначат позже.
Ежегодно будет проводиться не менее шести заседаний совета, столько же раз в год аудиторы по возможности должны посещать Киев с визитом. Отчеты будут направляться в ЕК.
ЕК представила пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро осенью 2023 г. Он включает кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро до 2027 г. Решение о выделении дополнительной помощи приняли только со второго раза: в декабре прошлого года премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на инициативу. Договоренности удалось достичь 1 февраля 2024 г. В конце того же месяца новый пакет помощи Киеву одобрил Европарламент и утвердил совет ЕС. В марте Украина получила первый транш в 4,5 млрд евро.
Комментируя пакет помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что США предпринимают попытки переложить финансовое бремя поддержки Киева на плечи европейских налогоплательщиков. Он также отмечал, что власти ЕС продолжают «лепить образ врага» из России, чтобы оправдывать увеличение расходов на фоне «кризисных явлений».