В ЕС создали аудиторский совет по борьбе с хищениями на Украине западной помощи

ЕК представила пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро осенью 2023 г. Он включает кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро до 2027 г. Решение о выделении дополнительной помощи приняли только со второго раза: в декабре прошлого года премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на инициативу. Договоренности удалось достичь 1 февраля 2024 г. В конце того же месяца новый пакет помощи Киеву одобрил Европарламент и утвердил совет ЕС. В марте Украина получила первый транш в 4,5 млрд евро.