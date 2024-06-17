Один военный погиб в результате взрыва на военном полигоне в Чехии
В Чехии погиб военный, раненый при взрыве неустановленного боеприпаса на чешском военном полигоне «Либава». Об этом сообщает пресс-служба армии Чехии в соцсети X.
Еще семь военных и один гражданский служащий были доставлены в военный и учебный госпитали в Оломоуце. Семьи погибшего военного и пострадавших людей оповестили о произошедшем.
«Мы будем информировать общественность о дальнейшем развитии событий, а пока просим проявить терпение», – говорится в сообщении.
17 июня на военном полигоне «Либава» в Чехии девять военных получили ранения в результате взрыва неустановленного боеприпаса. Инцидент расследует военная полиция.
На сайте военной части сообщается, что на 17 июня в этой зоне были запланированы учения, движение по подъездным дорогам ограничено, а в окрестных деревнях отмечается повышенный шум и движение транспорта.
Военная зона «Либава» под Оломоуцем является местом военных учений с 1949 г. Для ее создания была расселена одноименная деревня. Территория площадью 235,5 кв. км расположена в Оломоуцком крае и на Одерской возвышенности.