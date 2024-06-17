В Швейцарии заявили, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе
Следующая конференция по Украине точно не будет проходить в Европе или на Западе. Об этом в эфире радио SRF заявил руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер.
«Швейцария, естественно, поддерживает отношения с Россией. Мы заложили основу для начала этого процесса. Совершенно ясно, что Россия должна быть каким-то образом интегрирована [в переговоры]», – добавил Люхингер.
Руководитель швейцарской делегации также назвал провалом отсутствие Китая на саммите в Бюргенштоке.
«Без Китая нет решения. Я также лично очень разочарован тем, что не удалось привезти их в Бюргеншток», – сказал он.
Итоговое коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, прошедшей с 15 по 16 июня, поддержали 78 из 92 стран. Россию на саммит не пригласили. После мероприятия министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и Россия.
В преддверии саммита 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины (ВСУ), если они начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Принципиальная позиция России – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Безусловно, на Украине должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.