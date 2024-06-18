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ЦАХАЛ заявил об утверждении плана наступления в Ливане

Ведомости

Командующий Северным командованием израильской армии Ори Гордин и глава оперативного управления Одед Басюк одобрили и утвердили оперативные планы наступления в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Гордин и Басюк также приняли решения о продолжении повышения боеготовности войск в полевых условиях.

5 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения приграничных сел на ливано-израильской границе заявил, что израильская армия готова к очень мощным действиям на севере страны в ответ на нападения проиранской ливанской группировки «Хезболла». Правительство Израиля объявило о дополнительном призыве 50 000 резервистов в армию до 1 августа. После завершения призыва численность израильской армии может достигнуть 350 000 солдат.

С начала конфликта в Газе в октябре 2023 г. в результате израильских ударов погибло более 400 ливанцев, из которых 70 человек – мирные жители. Свыше 100 000 жителей стали перемещенными лицами. С израильской стороны погибло 15 военнослужащих и 10 гражданских, порядка 60 000 израильтян покинули свои дома на севере страны в связи с ракетными обстрелами ливанских боевиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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