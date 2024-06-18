ЦАХАЛ заявил об утверждении плана наступления в Ливане
Командующий Северным командованием израильской армии Ори Гордин и глава оперативного управления Одед Басюк одобрили и утвердили оперативные планы наступления в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Гордин и Басюк также приняли решения о продолжении повышения боеготовности войск в полевых условиях.
5 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения приграничных сел на ливано-израильской границе заявил, что израильская армия готова к очень мощным действиям на севере страны в ответ на нападения проиранской ливанской группировки «Хезболла». Правительство Израиля объявило о дополнительном призыве 50 000 резервистов в армию до 1 августа. После завершения призыва численность израильской армии может достигнуть 350 000 солдат.
С начала конфликта в Газе в октябре 2023 г. в результате израильских ударов погибло более 400 ливанцев, из которых 70 человек – мирные жители. Свыше 100 000 жителей стали перемещенными лицами. С израильской стороны погибло 15 военнослужащих и 10 гражданских, порядка 60 000 израильтян покинули свои дома на севере страны в связи с ракетными обстрелами ливанских боевиков.