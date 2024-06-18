ЦАХАЛ заявил об утверждении плана наступления в Ливане

С начала конфликта в Газе в октябре 2023 г. в результате израильских ударов погибло более 400 ливанцев, из которых 70 человек – мирные жители. Свыше 100 000 жителей стали перемещенными лицами. С израильской стороны погибло 15 военнослужащих и 10 гражданских, порядка 60 000 израильтян покинули свои дома на севере страны в связи с ракетными обстрелами ливанских боевиков.