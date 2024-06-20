Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

19 июня российский президент прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал республику в 2017 г. В ходе визита должны состояться переговоры Путина с высшим руководством Вьетнама, включая генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и президента страны То Лама.