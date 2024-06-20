Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина
Власти Вьетнама проигнорировали критику Вашингтона в связи с визитом президента России Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg.
В заявлении на сайте правительства республики говорится, что Россию и Вьетнам «связывают давняя дружба и всеобъемлющее стратегическое партнерство». Ханой считает РФ «главным приоритетом своей внешней политики». Вьетнам также отверг критику Запада в адрес Путина, отмечает Bloomberg.
17 июня посольство США в Ханое подчеркнуло, что ни одна страна не должна предоставлять российскому лидеру платформу для продвижения его политики, приводит агентство заявление дипмиссии.
19 июня российский президент прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал республику в 2017 г. В ходе визита должны состояться переговоры Путина с высшим руководством Вьетнама, включая генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и президента страны То Лама.
По итогам переговоров будет принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.