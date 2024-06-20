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Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

Ведомости

Власти Вьетнама проигнорировали критику Вашингтона в связи с визитом президента России Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg. 

В заявлении на сайте правительства республики говорится, что Россию и Вьетнам «связывают давняя дружба и всеобъемлющее стратегическое партнерство». Ханой считает РФ «главным приоритетом своей внешней политики». Вьетнам также отверг критику Запада в адрес Путина, отмечает Bloomberg. 

17 июня посольство США в Ханое подчеркнуло, что ни одна страна не должна предоставлять российскому лидеру платформу для продвижения его политики, приводит агентство заявление дипмиссии.

19 июня российский президент прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. В предыдущий раз он посещал республику в 2017 г. В ходе визита должны состояться переговоры Путина с высшим руководством Вьетнама, включая генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и президента страны То Лама.

По итогам переговоров будет принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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