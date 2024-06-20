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Путин: «переезд» НАТО в Азию создает угрозу безопасности России

Ведомости

Военно-политический альянс НАТО появляется в Азии, что является угрозой безопасности в том числе и для России, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в Ханое.

«Уже НАТО туда "переезжает" – как на постоянное место жительства. Это, конечно, создает угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать», – сказал Путин.

США укрепляют военные связи с Японией и Южной Кореей, а также между этими странами. В 2021 г. США создали военно-технологическое партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией и притягивают к нему Японию и Южную Корею.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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