Путин: «переезд» НАТО в Азию создает угрозу безопасности России
Военно-политический альянс НАТО появляется в Азии, что является угрозой безопасности в том числе и для России, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в Ханое.
«Уже НАТО туда "переезжает" – как на постоянное место жительства. Это, конечно, создает угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать», – сказал Путин.
США укрепляют военные связи с Японией и Южной Кореей, а также между этими странами. В 2021 г. США создали военно-технологическое партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией и притягивают к нему Японию и Южную Корею.