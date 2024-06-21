Офицеры управления госохраны Украины заявили о захвате власти главой ведомства
Десять офицеров управления государственной охраны (УГО) Украины сообщили президенту страны Владимиру Зеленскому о самовольном захвате власти в ведомстве со стороны исполняющего обязанности главы госохраны Максима Донца. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Авторы обращения утверждают, что после снятия с должности бывшего главы ведомства Сергея Рудя его заместитель не был назначен президентским указом и самостоятельно издал приказ о своем повышении. По их словам, Донец также мешал офицерам исполнять свои обязанности, например, приказал заступить в наряд по охране первых лиц Украины без оружия, а также расформировал два боевых подразделения УГО на границе Сумской области с Россией.
«По устному распоряжению Донца, Управление госохраны передало все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в службу безопасности Украины (СБУ), тем самым разрушив свои боевые возможности. В том числе взрывчатку отобрали у кинологов, которые тренировали собак ее находить», – говорится в обращении.
Часть сотрудников новый глава ведомства приказал перевести в резерв, отстранив их от службы без объяснения причин. Им предписано пройти медкомиссию, некоторые переведены в департамент. Среди них есть сотрудники уровня полковников и начальников отделов. По мнению офицеров, это распоряжение незаконно и вызвано личной неприязнью к определенному кругу подчиненных. Они также считают, что получили ряд взысканий без оснований. Служебное расследование накануне наложения взысканий проведено не было.
Авторы обращения попросили Зеленского отменить приказы Донца и назначить легитимного начальника УГО.
9 мая президент Украины уволил с должности начальника управления государственной охраны Украины Рудя. Причины увольнения не назывались.
7 мая СБУ сообщила о задержании двух полковников УГО по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинского ведомства, они якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г. Помимо президента Украины подозреваемые якобы планировали ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова и других украинских чиновников.
В Кремле усомнились в достоверности данных о покушении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ.