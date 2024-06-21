Офицеры управления госохраны Украины заявили о захвате власти главой ведомства

Авторы обращения утверждают, что после снятия с должности бывшего главы ведомства Сергея Рудя его заместитель не был назначен президентским указом и самостоятельно издал приказ о своем повышении. По их словам, Донец также мешал офицерам исполнять свои обязанности, например, приказал заступить в наряд по охране первых лиц Украины без оружия, а также расформировал два боевых подразделения УГО на границе Сумской области с Россией.