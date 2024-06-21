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Офицеры управления госохраны Украины заявили о захвате власти главой ведомства

Ведомости

Десять офицеров управления государственной охраны (УГО) Украины сообщили президенту страны Владимиру Зеленскому о самовольном захвате власти в ведомстве со стороны исполняющего обязанности главы госохраны Максима Донца. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Авторы обращения утверждают, что после снятия с должности бывшего главы ведомства Сергея Рудя его заместитель не был назначен президентским указом и самостоятельно издал приказ о своем повышении. По их словам, Донец также мешал офицерам исполнять свои обязанности, например, приказал заступить в наряд по охране первых лиц Украины без оружия, а также расформировал два боевых подразделения УГО на границе Сумской области с Россией.

«По устному распоряжению Донца, Управление госохраны передало все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в службу безопасности Украины (СБУ), тем самым разрушив свои боевые возможности. В том числе взрывчатку отобрали у кинологов, которые тренировали собак ее находить», – говорится в обращении.

Часть сотрудников новый глава ведомства приказал перевести в резерв, отстранив их от службы без объяснения причин. Им предписано пройти медкомиссию, некоторые переведены в департамент. Среди них есть сотрудники уровня полковников и начальников отделов. По мнению офицеров, это распоряжение незаконно и вызвано личной неприязнью к определенному кругу подчиненных. Они также считают, что получили ряд взысканий без оснований. Служебное расследование накануне наложения взысканий проведено не было.

Авторы обращения попросили Зеленского отменить приказы Донца и назначить легитимного начальника УГО.

9 мая президент Украины уволил с должности начальника управления государственной охраны Украины Рудя. Причины увольнения не назывались.

7 мая СБУ сообщила о задержании двух полковников УГО по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинского ведомства, они якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г. Помимо президента Украины подозреваемые якобы планировали ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова и других украинских чиновников.

В Кремле усомнились в достоверности данных о покушении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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