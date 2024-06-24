Военные округа могут лишить статуса межвидового объединения
Военные округа могут лишиться статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом говорится в разработанном Минобороны проекте указа президента РФ «О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил РФ».
«Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), а также уточнение ряда задач и функций военного округа», – говорится в пояснительной записке к документу.
Вступление в силу данного документа позволит оптимизировать структуру управления Вооруженными силами РФ.
В декабре 2022 г. Сергей Шойгу, который тогда пребывал в статусе министра обороны России, заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями ВС РФ. Тогда министр заявил это на фоне «стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширения Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции».