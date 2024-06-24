Военные округа могут лишить статуса межвидового объединения

В декабре 2022 г. Сергей Шойгу, который тогда пребывал в статусе министра обороны России, заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями ВС РФ. Тогда министр заявил это на фоне «стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширения Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции».