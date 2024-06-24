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Посол Эфиопии в России завершил свою работу

Ведомости

Посол Республики Эфиопия Чама Угалу Урята завершил свою миссию в Москве, сообщается на сайте МИД России.

Дипломат встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странами Африки, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым. Стороны отметили высокую динамику развития дружественных российско-эфиопских отношений, в том числе конструктивное взаимодействие в политической и торгово-экономической областях.

«При этом был подтвержден настрой Москвы и Аддис-Абебы на дальнейшее укрепление координации на международной арене, прежде всего, в ООН и БРИКС», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В июне премьер-министр Малайзии сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Таиланд также официально уведомил Россию о намерении страны стать полноправным членом БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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