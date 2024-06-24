Посол Эфиопии в России завершил свою работу

Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В июне премьер-министр Малайзии сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Таиланд также официально уведомил Россию о намерении страны стать полноправным членом БРИКС.