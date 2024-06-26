Атташе посольства США найден мертвым в Киеве
В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Мужчина приехал на Украину 15 июня. По данным правоохранителей, тело нашли в гостиничном номере 25 июня в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Следов насилия на нем обнаружено не было.
«Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», – уточнил собеседник издания.
В мае посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым. Пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел выразила соболезнования в связи со случившимся, в ведомстве пообещали оказать всестороннюю поддержку МИД Франции и семье погибшего.
По информации местного издания Lankasara, Пактэ умер после резкого ухудшения самочувствия, для установления всех обстоятельств случившегося полиция начала расследование.