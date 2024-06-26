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Атташе посольства США найден мертвым в Киеве

Ведомости

В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина приехал на Украину 15 июня. По данным правоохранителей, тело нашли в гостиничном номере 25 июня в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Следов насилия на нем обнаружено не было.

«Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», – уточнил собеседник издания.

В мае посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым. Пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел выразила соболезнования в связи со случившимся, в ведомстве пообещали оказать всестороннюю поддержку МИД Франции и семье погибшего.

По информации местного издания Lankasara, Пактэ умер после резкого ухудшения самочувствия, для установления всех обстоятельств случившегося полиция начала расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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