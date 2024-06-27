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Лукашенко сменил посла Белоруссии в РФ, главу МИДа и ряд министров

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника. Он сменил на этой должности Дмитрия Крутого, передает «БелТА».

Пост министра иностранных дел Белоруссии занял Максим Рыженков. До назначения он занимал должность первого заместителя главы администрации президента. Главой администрации президента стал бывший посол республики в России, а первым замглавы – Наталья Петкевич (бывший помощник президента Белоруссии).

Лукашенко назначил новым министром промышленности Белоруссии Александра Ефимова, который ранее занимал пост замминистра. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко стал заместителем премьер-министра страны, курирующим сельское хозяйство. Пост члена Совета Белоруссии занял Сергей Алейник – бывший министр иностранных дел республики. Минсельхоз страны возглавил первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анатолий Линевич. Глава государства назначил Юрия Фролова помощником президента по Минску. До назначения Фролов работал в комитете государственного контроля.

В мае Лукашенко назначил начальником генштаба вооруженных сил (ВС) – первым заместителем министра обороны республики генерал-майора Павла Муравейко. До этого Муравейко был первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии. На посту начальника генштаба он сменил Виктора Гулевича.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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