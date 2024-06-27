Лукашенко сменил посла Белоруссии в РФ, главу МИДа и ряд министров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника. Он сменил на этой должности Дмитрия Крутого, передает «БелТА».
Лукашенко назначил новым министром промышленности Белоруссии Александра Ефимова, который ранее занимал пост замминистра. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко стал заместителем премьер-министра страны, курирующим сельское хозяйство. Пост члена Совета Белоруссии занял Сергей Алейник – бывший министр иностранных дел республики. Минсельхоз страны возглавил первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анатолий Линевич. Глава государства назначил Юрия Фролова помощником президента по Минску. До назначения Фролов работал в комитете государственного контроля.
В мае Лукашенко назначил начальником генштаба вооруженных сил (ВС) – первым заместителем министра обороны республики генерал-майора Павла Муравейко. До этого Муравейко был первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии. На посту начальника генштаба он сменил Виктора Гулевича.