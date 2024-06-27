Лукашенко сменил посла Белоруссии в РФ, главу МИДа и ряд министров

Лукашенко назначил новым министром промышленности Белоруссии Александра Ефимова, который ранее занимал пост замминистра. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко стал заместителем премьер-министра страны, курирующим сельское хозяйство. Пост члена Совета Белоруссии занял Сергей Алейник – бывший министр иностранных дел республики. Минсельхоз страны возглавил первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анатолий Линевич. Глава государства назначил Юрия Фролова помощником президента по Минску. До назначения Фролов работал в комитете государственного контроля.