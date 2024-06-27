СК: Бастрыкин своим заявлением о Госдуме хотел привлечь внимание к миграции
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а стремился привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Об этом «Ведомостям» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», – сказала Петренко.
Для этого, по ее словам, Бастрыкин процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях.
«Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза – и то вырванная из контекста», – отметила представитель СК.
Глава СК в ходе сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в контексте вопроса о принятии законов для решения миграционных проблем назвал Госдуму «Государственной дурой». При этом он цитировал комментарии интернет-пользователей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тот своим высказываем «оскорбил народ», поскольку депутаты избраны гражданами России.