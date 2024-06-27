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СК: Бастрыкин своим заявлением о Госдуме хотел привлечь внимание к миграции

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а стремился привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Об этом «Ведомостям» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», – сказала Петренко.

Для этого, по ее словам, Бастрыкин процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. 

«Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза – и то вырванная из контекста», – отметила представитель СК.

Глава СК в ходе сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в контексте вопроса о принятии законов для решения миграционных проблем назвал Госдуму «Государственной дурой». При этом он цитировал комментарии интернет-пользователей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тот своим высказываем «оскорбил народ», поскольку депутаты избраны гражданами России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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