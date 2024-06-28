Гутерриш назвал Россию фундаментальной основой работы ООН
Россия остается фундаментальной основой работы ООН, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью ТАСС.
«Советский Союз и Россия были совершенно необходимы для формирования ООН. Они являются фундаментальной основой работы ООН. Безусловно, это большая страна и большая сила», – сказал он.
Имеющиеся проблемы в ООН, по словам Гутерриша, «обычно появляются из-за сверхдержав». Генсек отметил важность поддержания открытого и честного диалога и поддержание отношений, которые «всегда направлены на решение наших проблем, вместо их усугубления».
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в сентябре 2022 г. заявил, что Гутерриш выступает против исключения России из глобальных дипломатических площадок, в том числе из Совбеза ООН.
17 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности ООН 16 и 17 июля 2024 г.
В Совбезе ООН 16 июля предполагается провести открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, 17 июля – на тему ближневосточного урегулирования.