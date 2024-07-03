Си Цзиньпин: КНР поддерживает Россию в противодействии односторонним санкциям
Китай поддерживает Россию в противодействии незаконным односторонним санкциям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане.
«Китай поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей в качестве действующего председателя БРИКС, в объединении глобального Юга, предотвращении новой холодной войны и противостоянии незаконным односторонним санкциям и гегемонизму», – подчеркнул председатель КНР (цитата по ТАСС).
3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си отметили бесперспективность каких-либо форматов урегулирования украинского конфликта без российского участия. Между лидерами прошли предметные переговоры, где были затронуты двусторонние отношения. Стороны также обменялись мнениями по региональным проблемам.
Путин находится в Астане с 3 июля, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия глава российского государства также проводит двусторонние переговоры с коллегами, в частности, уже состоялась встреча с Си и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств – членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др.