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Си Цзиньпин: КНР поддерживает Россию в противодействии односторонним санкциям

Ведомости

Китай поддерживает Россию в противодействии незаконным односторонним санкциям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

«Китай поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей в качестве действующего председателя БРИКС, в объединении глобального Юга, предотвращении новой холодной войны и противостоянии незаконным односторонним санкциям и гегемонизму», – подчеркнул председатель КНР (цитата по ТАСС).

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си отметили бесперспективность каких-либо форматов урегулирования украинского конфликта без российского участия. Между лидерами прошли предметные переговоры, где были затронуты двусторонние отношения. Стороны также обменялись мнениями по региональным проблемам.

Путин находится в Астане с 3 июля, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия глава российского государства также проводит двусторонние переговоры с коллегами, в частности, уже состоялась встреча с Си и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств – членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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