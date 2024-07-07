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Путин выступит на парламентском форуме БРИКС и встретится с Моди

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит перед участниками парламентского форума БРИКС и проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент программы опубликовал журналист Павел Зарубин.

Глава государства также проведет совещания с правительством и Советом безопасности России. Кроме того, Путин встретится с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Официальный визит в Россию Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. Стороны проведут переговоры в узком и в расширенном составах, возможно, главы стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Издание The Tribune писало, что поездка Моди в РФ имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре.

Агентство Bloomberg отметило, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. В соответствующей публикации подчеркивалось, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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