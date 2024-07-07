Путин выступит на парламентском форуме БРИКС и встретится с Моди

Официальный визит в Россию Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. Стороны проведут переговоры в узком и в расширенном составах, возможно, главы стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Издание The Tribune писало, что поездка Моди в РФ имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре.