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Песков рассказал о программе визита премьер-министра Индии в Россию

Ведомости

Повестка визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию будет богатая, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная», – отметил Песков.

Он добавил, что, учитывая уровень отношений стран, объем торгово-экономического сотрудничества сторон и роль Индии и России в региональных и международных делах, расписание будет обширным. Президент России Владимир Путин и Моди во время его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно главы стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

«Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений», – подчеркнул Песков.

4 июля в Кремле сообщили, что официальный визит в Россию премьер-министра Индии состоится 8-9 июля. Моди и Путин намерены обсудить перспективы развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений», а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Агентство Bloomberg отметило, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. В соответствующей публикации подчеркивалось, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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