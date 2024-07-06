Песков рассказал о программе визита премьер-министра Индии в Россию
Повестка визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию будет богатая, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная», – отметил Песков.
Он добавил, что, учитывая уровень отношений стран, объем торгово-экономического сотрудничества сторон и роль Индии и России в региональных и международных делах, расписание будет обширным. Президент России Владимир Путин и Моди во время его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно главы стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке, уточнил пресс-секретарь российского лидера.
«Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений», – подчеркнул Песков.
4 июля в Кремле сообщили, что официальный визит в Россию премьер-министра Индии состоится 8-9 июля. Моди и Путин намерены обсудить перспективы развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений», а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Агентство Bloomberg отметило, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. В соответствующей публикации подчеркивалось, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина.