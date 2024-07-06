Песков рассказал о программе визита премьер-министра Индии в Россию

Он добавил, что, учитывая уровень отношений стран, объем торгово-экономического сотрудничества сторон и роль Индии и России в региональных и международных делах, расписание будет обширным. Президент России Владимир Путин и Моди во время его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно главы стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке, уточнил пресс-секретарь российского лидера.