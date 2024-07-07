Явка во втором туре парламентских выборов во Франции приблизилась к 60%
Явка во втором туре парламентских выборов во Франции достигла 59,71%. Такие данные по состоянию на 17.00 (18.00 мск) приводит телеканал BFM TV со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
Таких показателей в республике не было с 1981 г., указывает телеканал. Тогда в голосовании к 17:00 приняли участие 61,4% французских избирателей. На текущих парламентских выборах в первом туре явка была ниже, чем во втором, в 17.00 она достигла 59,39%.
Ожидается, что итоговая явка составит 67,1%.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.
7 июля проходит второй тур голосования, избирательные участки работают с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В некоторых крупных городах избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка к полудню превысила 26% сообщали французские СМИ.