Явка во втором туре парламентских выборов во Франции приблизилась к 60%

Таких показателей в республике не было с 1981 г., указывает телеканал. Тогда в голосовании к 17:00 приняли участие 61,4% французских избирателей. На текущих парламентских выборах в первом туре явка была ниже, чем во втором, в 17.00 она достигла 59,39%.