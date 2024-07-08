Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ8 июля – день закрытия выставки
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с организаторами выставки «Россия» на ВДНХ. Выставка, которая открылась 4 ноября 2023 г., 8 июля завершает свою работу.
Руководящая форумом Наталья Виртуозова выразила президенту благодарность за организацию такой выставки. Также о положительном опыте работы на выставке рассказали ее сотрудники, представители СМИ и регионов.
4 июля дирекция выставки сообщила, что ее посетил 18-миллионный гость. Рубеж в 5 млн гостей международная выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля ее посетил десятимиллионный гость.
Выставка была организована по указу Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ и будет работать до 8 июля. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
6 июля первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета выставки-форума Сергей Кириенко сообщил, что «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.