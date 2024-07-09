Основную роль в грядущих событиях должна сыграть действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая имеет гражданство Франции, она даст интервью одному из изданий США и обвинит действующий кабинет министров страны в срыве переговоров о вступлении в состав Евросоюза, также она должна предупредить о негативных последствиях сближения Тбилиси с Москвой.