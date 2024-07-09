СВР: США нацелились на смену власти в Грузии
Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует смену власти в Грузии, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В сообщении говорится, что приходящие данные показывают, что власти США взяли курс на смену власти в Тбилиси, сделано это будет по итогам выборов в парламент страны.
Администрация Байдена примет меры по дискредитации партии «Грузинская мечта», которая занимает большинство мест в парламенте страны, отметили в СВР.
Представители российской спецслужбы добавили, что так называемые кураторы из Вашингтона дали команду грузинской оппозиции начать протесты после выборов в стране, а главной силой должны стать жители Тбилиси.
При этом США хотят обвинить в этих событиях и всех бедах Грузии российские власти, акцент будет сделан на обвинении правящей партии в зависимости от Москвы, подчеркнули в СВР.
Основную роль в грядущих событиях должна сыграть действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая имеет гражданство Франции, она даст интервью одному из изданий США и обвинит действующий кабинет министров страны в срыве переговоров о вступлении в состав Евросоюза, также она должна предупредить о негативных последствиях сближения Тбилиси с Москвой.
Страны Запада обеспокоились принятием парламентом Грузии нескольких резонансных законов: закона об иноагентах, который был принят вопреки вето Зурабишвили, закон вызвал критику в США и в ЕС, а также закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Выборы в однопалатный парламент Грузии должны состояться 26 октября 2024 г.