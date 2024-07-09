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СВР: США нацелились на смену власти в Грузии

Ведомости

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует смену власти в Грузии, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В сообщении говорится, что приходящие данные показывают, что власти США взяли курс на смену власти в Тбилиси, сделано это будет по итогам выборов в парламент страны.

Администрация Байдена примет меры по дискредитации партии «Грузинская мечта», которая занимает большинство мест в парламенте страны, отметили в СВР.

Представители российской спецслужбы добавили, что так называемые кураторы из Вашингтона дали команду грузинской оппозиции начать протесты после выборов в стране, а главной силой должны стать жители Тбилиси.

При этом США хотят обвинить в этих событиях и всех бедах Грузии российские власти, акцент будет сделан на обвинении правящей партии в зависимости от Москвы, подчеркнули в СВР.

Основную роль в грядущих событиях должна сыграть действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая имеет гражданство Франции, она даст интервью одному из изданий США и обвинит действующий кабинет министров страны в срыве переговоров о вступлении в состав Евросоюза, также она должна предупредить о негативных последствиях сближения Тбилиси с Москвой.

Страны Запада обеспокоились принятием парламентом Грузии нескольких резонансных законов: закона об иноагентах, который был принят вопреки вето Зурабишвили, закон вызвал критику в США и в ЕС, а также закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Выборы в однопалатный парламент Грузии должны состояться 26 октября 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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