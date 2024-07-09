Госдума потребовала от США возместить Кубе $160 млрд ущерба от санкций
США нанесли экономике Кубы ущерб на $160 млрд после введения санкций и включения страны в список государств – спонсоров терроризма, заявил на пленарном заседании Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы, российская сторона считает, что Вашингтон ведет неприемлемую политику по отношению к Кубе, необходимо прекратить ее блокаду. США должны компенсировать ущерб кубинской стороне от санкций и внесения ее в список поддерживающих терроризм стран.
Володин подчеркнул, что мироустройство должно оставаться многополярным и справедливым. На примере Кубы видно давление со стороны США, которые считают себя гегемоном. «Вот вам пример демократии по‑американски», – отметил председатель Госдумы.
Депутаты на пленарном заседании единогласно приняли заявление о необходимости исключения Кубы из списка спонсоров терроризма госдепа США.
5 июля в Госдуму был внесен проект заявления об исключении Кубы из списка стран – спонсоров терроризма госдепа США. Его должны были направить в ООН и конгресс США.
В тексте проекта говорится, что депутаты РФ считают недопустимым, лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям сохранение Кубы в списке государств – спонсоров терроризма госдепа США.
Авторы отметили, что республика содействует решению многолетнего вооруженного конфликта в Колумбии. По их мнению, решение включить Кубу в этот перечень изначально шло вразрез с интересами колумбийского переговорного процесса.
За отмену санкций на недавнем заседании ООН проголосовали 187 государств, против высказались только США и Израиль, Украина воздержалась.