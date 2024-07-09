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Госдума потребовала от США возместить Кубе $160 млрд ущерба от санкций

Ведомости

США нанесли экономике Кубы ущерб на $160 млрд после введения санкций и включения страны в список государств – спонсоров терроризма, заявил на пленарном заседании Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы, российская сторона считает, что Вашингтон ведет неприемлемую политику по отношению к Кубе, необходимо прекратить ее блокаду. США должны компенсировать ущерб кубинской стороне от санкций и внесения ее в список поддерживающих терроризм стран.

Володин подчеркнул, что мироустройство должно оставаться многополярным и справедливым. На примере Кубы видно давление со стороны США, которые считают себя гегемоном. «Вот вам пример демократии по‑американски», – отметил председатель Госдумы.

Депутаты на пленарном заседании единогласно приняли заявление о необходимости исключения Кубы из списка спонсоров терроризма госдепа США.

5 июля в Госдуму был внесен проект заявления об исключении Кубы из списка стран – спонсоров терроризма госдепа США. Его должны были направить в ООН и конгресс США.

В тексте проекта говорится, что депутаты РФ считают недопустимым, лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям сохранение Кубы в списке государств – спонсоров терроризма госдепа США.

Авторы отметили, что республика содействует решению многолетнего вооруженного конфликта в Колумбии. По их мнению, решение включить Кубу в этот перечень изначально шло вразрез с интересами колумбийского переговорного процесса.

За отмену санкций на недавнем заседании ООН проголосовали 187 государств, против высказались только США и Израиль, Украина воздержалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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