Госдума потребовала от США возместить Кубе $160 млрд ущерба от санкций

По словам председателя Госдумы, российская сторона считает, что Вашингтон ведет неприемлемую политику по отношению к Кубе, необходимо прекратить ее блокаду. США должны компенсировать ущерб кубинской стороне от санкций и внесения ее в список поддерживающих терроризм стран.