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ГД во втором чтении приняла поправки об ответственности за пропаганду наркотиков

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о введении ответственности за пропаганду наркотиков, следует из думской базы.

Законопроект внесли в Госдуму в марте прошлого года. Ответственным назначен комитет по государственному строительству и законодательству. Согласно пояснительной записке, изменения коснутся закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они направлены на противодействие пропаганде потребления и незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Поправки в закон уточнят понятие «пропаганда потребления и незаконного оборота наркотиков» и полностью запретят ее. Они введут уголовную ответственность за пропаганду, если лицо после административного правонарушения снова нарушит закон в течение одного года. Аналогичные условия будут распространяться на лиц, которые уже имеют судимость за совершение данного преступления.

2 июля глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что опубликованные до 1 августа 1990 г. литературные произведения не попадут под новые нормы законопроекта по запрету пропаганды наркотиков. В действующей норме прописано, что «пропаганда либо незаконная реклама» наркотических средств влечет наложение штрафа на граждан от 4000 до 5000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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