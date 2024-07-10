ГД во втором чтении приняла поправки об ответственности за пропаганду наркотиков
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о введении ответственности за пропаганду наркотиков, следует из думской базы.
Законопроект внесли в Госдуму в марте прошлого года. Ответственным назначен комитет по государственному строительству и законодательству. Согласно пояснительной записке, изменения коснутся закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они направлены на противодействие пропаганде потребления и незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.
Поправки в закон уточнят понятие «пропаганда потребления и незаконного оборота наркотиков» и полностью запретят ее. Они введут уголовную ответственность за пропаганду, если лицо после административного правонарушения снова нарушит закон в течение одного года. Аналогичные условия будут распространяться на лиц, которые уже имеют судимость за совершение данного преступления.
2 июля глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что опубликованные до 1 августа 1990 г. литературные произведения не попадут под новые нормы законопроекта по запрету пропаганды наркотиков. В действующей норме прописано, что «пропаганда либо незаконная реклама» наркотических средств влечет наложение штрафа на граждан от 4000 до 5000 руб.