ГД во втором чтении приняла поправки об ответственности за пропаганду наркотиков

Поправки в закон уточнят понятие «пропаганда потребления и незаконного оборота наркотиков» и полностью запретят ее. Они введут уголовную ответственность за пропаганду, если лицо после административного правонарушения снова нарушит закон в течение одного года. Аналогичные условия будут распространяться на лиц, которые уже имеют судимость за совершение данного преступления.