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Девять совместных российско-киргизских школ будут рассчитаны на 30 000 учеников

Ведомости

В Киргизии реализуется проект строительства девяти российско-киргизских школ, рассчитанных на 30 000 учеников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на российско-киргизской межрегиональной конференции.

«Мы реализуем проект строительства девяти совместных российско-киргизских школ. И после завершения этого проекта рассчитываем, что в этих школах будет обучаться 30 000 учеников», – уточнил Оверчук (цитата по ТАСС).

Сейчас в республику привлечено наибольшее количество учителей, в том числе преподавателей по русскому языку. Обсуждаются способы усиления поддержки педагогам, отметил вице-премьер.

В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин анонсировал строительство девяти школ в Киргизии до 2027 г. Российский лидер отмечал, что новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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