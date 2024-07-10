Девять совместных российско-киргизских школ будут рассчитаны на 30 000 учеников
В Киргизии реализуется проект строительства девяти российско-киргизских школ, рассчитанных на 30 000 учеников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на российско-киргизской межрегиональной конференции.
«Мы реализуем проект строительства девяти совместных российско-киргизских школ. И после завершения этого проекта рассчитываем, что в этих школах будет обучаться 30 000 учеников», – уточнил Оверчук (цитата по ТАСС).
Сейчас в республику привлечено наибольшее количество учителей, в том числе преподавателей по русскому языку. Обсуждаются способы усиления поддержки педагогам, отметил вице-премьер.
В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин анонсировал строительство девяти школ в Киргизии до 2027 г. Российский лидер отмечал, что новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями».