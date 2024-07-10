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Клуни призвал Байдена отказаться от участия в выборах президента США

Ведомости

Актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с президентской гонки, поскольку он «не может победить битву со временем». Об этом актер заявил в статье для The New York Times (NYT).

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его другом и верю в него. <...> Но единственная битва, в которой он не может победить, – это битва со временем», – считает Клуни.

По словам актера, Байден, с которым он виделся три недели назад на благотворительном мероприятии, уже «не был Байденом 2020 г.».

«Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», – уточнил он.

Клуни при это называет себя «пожизненным демократом» и отмечает, что Демократическая партия «не назначает лидеров и не поддается культу личности». В связи с этим он призвал задуматься над поиском другого кандидата от демократов.

Кандидату в президенты США Джо Байдену 81 год. 28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.

Financial Times со ссылкой на сторонников демократов писала, что между действующим президентом США Джо Байденом, бывшим американским главой Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон сложились натянутые отношения, что может иметь негативный эффект для Демократической партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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