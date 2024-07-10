Клуни призвал Байдена отказаться от участия в выборах президента США
Актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с президентской гонки, поскольку он «не может победить битву со временем». Об этом актер заявил в статье для The New York Times (NYT).
«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его другом и верю в него. <...> Но единственная битва, в которой он не может победить, – это битва со временем», – считает Клуни.
По словам актера, Байден, с которым он виделся три недели назад на благотворительном мероприятии, уже «не был Байденом 2020 г.».
«Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», – уточнил он.
Клуни при это называет себя «пожизненным демократом» и отмечает, что Демократическая партия «не назначает лидеров и не поддается культу личности». В связи с этим он призвал задуматься над поиском другого кандидата от демократов.
Кандидату в президенты США Джо Байдену 81 год. 28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.
Financial Times со ссылкой на сторонников демократов писала, что между действующим президентом США Джо Байденом, бывшим американским главой Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон сложились натянутые отношения, что может иметь негативный эффект для Демократической партии.