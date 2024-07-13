Sports.ru: Олимпиаду в Париже не покажут на российском телевидении
Соревнования и церемонии открытия и закрытия Олимпиады традиционно транслировали «Первый канал» и «Россия-1», также игры показывал «Матч ТВ», напоминает издание. По его данным, ближайшие Олимпийские игры в Париже российские каналы показывать не будут.
«До последнего обсуждались трансляции на «Матче» – тех видов, где выступят россияне. Причем речь шла скорее о профильных каналах, а не флагманском. Однако после новостей об отказе борцам, дзюдоистам и тхэквондистам вопрос отпал», – пишет Sports.ru.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли 14 человек, в том числе 10 борцов. 6 июля российские борцы, получившие приглашение на Олимпиаду, отказались от участия в соревнованиях.