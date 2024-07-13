Sports.ru: Олимпиаду в Париже не покажут на российском телевидении

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли 14 человек, в том числе 10 борцов. 6 июля российские борцы, получившие приглашение на Олимпиаду, отказались от участия в соревнованиях.