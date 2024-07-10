Песков: каждый спортсмен самостоятельно решает, ехать ли ему на Олимпиаду
Каждый спортсмен самостоятельно принимает решение, ехать ли ему на Олимпиаду в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили о позиции Кремля касательно того, должны ли спортсмены, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), ехать на Олимпиаду или нет.
«Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением», – подчеркнул Песков.
6 июля российские борцы, получившие приглашение на Олимпиаду в Париже, отказались от участия в соревнованиях. МОК 15 июня опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли в том числе 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. В конце июня МОК сообщил, что не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев.
К участию в соревнованиях были допущены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. До этого МОК разрешил поехать на Олимпиаду велосипедистам Тамаре Дроновой, Алене Иванченко, Александру Власову, а также Анжеле Бладцевой, выступающей в прыжках на батуте.