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Песков: каждый спортсмен самостоятельно решает, ехать ли ему на Олимпиаду

Ведомости

Каждый спортсмен самостоятельно принимает решение, ехать ли ему на Олимпиаду в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили о позиции Кремля касательно того, должны ли спортсмены, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), ехать на Олимпиаду или нет.

«Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением», – подчеркнул Песков.

6 июля российские борцы, получившие приглашение на Олимпиаду в Париже, отказались от участия в соревнованиях. МОК 15 июня опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли в том числе 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. В конце июня МОК сообщил, что не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев.

К участию в соревнованиях были допущены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. До этого МОК разрешил поехать на Олимпиаду велосипедистам Тамаре Дроновой, Алене Иванченко, Александру Власову, а также Анжеле Бладцевой, выступающей в прыжках на батуте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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