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Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие действия на Украине

Ведомости

Белорусские власти в ближайшее время обсудят с президентом России Владимиром Путиным действия по Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит «БелТА».

Москва, как отметил Лукашенко, готова «садиться за стол переговоров и договариваться», а на Украине достаточно «нормальных людей». Однако пока «подталкиваемые натовцами» украинцы продолжают воевать, добавил он.

«Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», – сказал глава государства.

Белорусы, добавил Лукашенко, – не враги Украине, это «наши люди». Без диалога произойдет эскалация конфликта, будут жертвы, подчеркнул он.

12 апреля Путин на встрече со своим белорусским коллегой согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. В конце мая во время поездки в Минск российский президент также заявил, что переговоры с Киевом возможно продолжить «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», а также на основе актуальных «территориальных реалий на земле».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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