Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие действия на Украине

12 апреля Путин на встрече со своим белорусским коллегой согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. В конце мая во время поездки в Минск российский президент также заявил, что переговоры с Киевом возможно продолжить «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», а также на основе актуальных «территориальных реалий на земле».