Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие действия на Украине
Белорусские власти в ближайшее время обсудят с президентом России Владимиром Путиным действия по Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит «БелТА».
Москва, как отметил Лукашенко, готова «садиться за стол переговоров и договариваться», а на Украине достаточно «нормальных людей». Однако пока «подталкиваемые натовцами» украинцы продолжают воевать, добавил он.
«Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», – сказал глава государства.
Белорусы, добавил Лукашенко, – не враги Украине, это «наши люди». Без диалога произойдет эскалация конфликта, будут жертвы, подчеркнул он.
12 апреля Путин на встрече со своим белорусским коллегой согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. В конце мая во время поездки в Минск российский президент также заявил, что переговоры с Киевом возможно продолжить «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», а также на основе актуальных «территориальных реалий на земле».