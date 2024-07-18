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Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам сбивать ракеты и беспилотники над Украиной с использованием собственного оружия. Об этом пишет Die Zeit.

Газета также сообщает, что после саммита Европы в Великобритании Шольц снова отказался снять ограничения на использование поставляемого западного оружия для ударов по российской территории. Шольца спросили, согласен ли он с другими странами НАТО по этим вопросам, на что политик ответил: «Я вижу консенсус, что такие шаги не рассматриваются, даже США очень четко это понимают».

15 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об инициативе Польши сбивать над Украиной российские ракеты заявил, что Североатлантический альянс не будет напрямую участвовать в украинском конфликте.

13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал, что страна рассматривает возможность начать сбивать над Украиной российские ракеты. По данным «Униан», предложение было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.

10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о требованиях Украины сбивать с территории стран НАТО летящие в сторону запада ракеты. Он подчеркивал, что Варшава не станет самостоятельно принимать никаких решений по этому вопросу и что это должно быть решение всего НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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