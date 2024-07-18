Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты над Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам сбивать ракеты и беспилотники над Украиной с использованием собственного оружия. Об этом пишет Die Zeit.
Газета также сообщает, что после саммита Европы в Великобритании Шольц снова отказался снять ограничения на использование поставляемого западного оружия для ударов по российской территории. Шольца спросили, согласен ли он с другими странами НАТО по этим вопросам, на что политик ответил: «Я вижу консенсус, что такие шаги не рассматриваются, даже США очень четко это понимают».
15 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об инициативе Польши сбивать над Украиной российские ракеты заявил, что Североатлантический альянс не будет напрямую участвовать в украинском конфликте.
13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал, что страна рассматривает возможность начать сбивать над Украиной российские ракеты. По данным «Униан», предложение было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.
10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о требованиях Украины сбивать с территории стран НАТО летящие в сторону запада ракеты. Он подчеркивал, что Варшава не станет самостоятельно принимать никаких решений по этому вопросу и что это должно быть решение всего НАТО.