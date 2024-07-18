Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Газета также сообщает, что после саммита Европы в Великобритании Шольц снова отказался снять ограничения на использование поставляемого западного оружия для ударов по российской территории. Шольца спросили, согласен ли он с другими странами НАТО по этим вопросам, на что политик ответил: «Я вижу консенсус, что такие шаги не рассматриваются, даже США очень четко это понимают».