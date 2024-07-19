NBC News: семья Байдена обсуждает план его выхода из предвыборной гонки
Семья президента США Джо Байдена обсуждает план его выхода из предвыборной кампании, пишет NBC News со ссылкой на два неназванных источника, которые знакомы с вопросом.
Издание отмечает, что любой план выхода Байдена должен поставить демократов «в наилучшее положение» для победы над кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По данным источников, в центре обсуждения были вопросы о влиянии предвыборной кампании на здоровье Байдена, его семью и стабильность в США.
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс опроверг информацию о том, что в семье Байдена обсуждают его выход из предвыборной гонки. «Этого не происходит, и точка. Люди, которые делают эти заявления, не говорят от имени его семьи и его команды. Будет доказано, что они ошибаются», – сказал он.
17 июля Байден допустил, что может выйти из президентской гонки в случае проблем со здоровьем. Он также признал, что допустил «серьезную ошибку» на дебатах. 18 июля демократы на неделю отложили процесс выдвижения Байдена на выборы президента. 19 июля стало известно, что действующий глава США планирует сняться с выборов в предстоящие выходные. По словам журналиста Newsmax Марка Гальперина, Байден согласился сложить с себя полномочия кандидата от Демократической партии.