NBC News: семья Байдена обсуждает план его выхода из предвыборной гонки

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс опроверг информацию о том, что в семье Байдена обсуждают его выход из предвыборной гонки. «Этого не происходит, и точка. Люди, которые делают эти заявления, не говорят от имени его семьи и его команды. Будет доказано, что они ошибаются», – сказал он.