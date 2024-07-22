The Guardian: на Украине освободили 3800 заключенных для привлечения в ВСУ
Около 3800 украинских заключенных были досрочно освобождены для пополнения вооруженных сил страны (ВСУ), пишет газета The Guardian.
Привлечение на службу арестантов стало возможным после того, как 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в ВСУ. Для этого они должны дать соответствующее согласие и пройти медицинскую комиссию, при этом командиры подразделений должны будут также одобрить принятие таких бойцов.
The Guardian со ссылкой на минюст Украины отмечает, что всего примерно 5900 заключенных хотели вступить в ряды ВСУ, но некоторым было отказано по состоянию здоровья. Кроме того, не могут быть мобилизованы осужденные за преступления против основ национальной безопасности, массовые убийства, изнасилования и педофилию, а также ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.
Согласно утвержденной схеме, срок наказания осужденных истекает через год, но они должны продолжать нести службу неопределенный срок, пишет издание.
В конце мая министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «Рада» сообщил, что в ВСУ теоретически могут быть привлечены женщины из мест лишения свободы, поскольку законодательно это не запрещено. На тот момент среди женщин-заключенных желающих вступить в ряды украинской армии не было, говорил глава ведомства.