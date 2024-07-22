The Guardian: на Украине освободили 3800 заключенных для привлечения в ВСУ

The Guardian со ссылкой на минюст Украины отмечает, что всего примерно 5900 заключенных хотели вступить в ряды ВСУ, но некоторым было отказано по состоянию здоровья. Кроме того, не могут быть мобилизованы осужденные за преступления против основ национальной безопасности, массовые убийства, изнасилования и педофилию, а также ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.