Путин встретится с главой «Русгидро» для обсуждения перспектив развития компании
Президент РФ Владимир Путин встретится с генеральным директором ПАО «Русгидро» Виктором Хмариным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В своем докладе президенту Хмарин представит предварительные итоги работы компании. Планируется, что он также обсудит с главой государства перспективы дальнейшего развития.
Хмарин возглавил «Русгидро» в 2020 г. после утверждения Николая Шульгинова министром энергетики России (сейчас министерский пост занял Сергей Цивилев).
Путин встречался с Хмариным в марте 2023 г. Тогда глава компании заявил, что «Русгидро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников. В компании есть фактически все виды генерации, кроме атомной, она производит электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Новая стратегия группы «Русгидро» до 2035 г. ориентирует компанию на низкоуглеродную генерацию.