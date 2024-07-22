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Путин встретится с главой «Русгидро» для обсуждения перспектив развития компании

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретится с генеральным директором ПАО «Русгидро» Виктором Хмариным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В своем докладе президенту Хмарин представит предварительные итоги работы компании. Планируется, что он также обсудит с главой государства перспективы дальнейшего развития.

Хмарин возглавил «Русгидро» в 2020 г. после утверждения Николая Шульгинова министром энергетики России (сейчас министерский пост занял Сергей Цивилев).

Путин встречался с Хмариным в марте 2023 г. Тогда глава компании заявил, что «Русгидро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников. В компании есть фактически все виды генерации, кроме атомной, она производит электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Новая стратегия группы «Русгидро» до 2035 г. ориентирует компанию на низкоуглеродную генерацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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