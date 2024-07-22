NBC: Байден обратится к американцам с речью в ближайшие дни
Президент США Джо Байден, выбывший из президентской гонки, планирует обратиться к американцам с речью в ближайшие дни, ведется работа над текстом, сообщает NBC со ссылкой на источники.
«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 г.», – уточняет издание (цитата по «РИА Новости»).
Ожидается, что действующий американский лидер выступит с речью, когда вернется в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где он находится на карантине из-за коронавируса.
21 июля Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца, экс-президента США Дональда Трампа. Харрис подчеркнула, что считает большой честью получить одобрение президента, и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Трамп же, комментируя отказ Байдена от участия в президентской гонке, заявил, что он войдет в историю как худший президент США. Бывший американский лидер также выразил уверенность, что победить Харрис на выборах будет гораздо легче.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки. Он также отметил, что в Кремле очень внимательно отслеживают развитие событий в США.