NBC: Байден обратится к американцам с речью в ближайшие дни

21 июля Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца, экс-президента США Дональда Трампа. Харрис подчеркнула, что считает большой честью получить одобрение президента, и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Трамп же, комментируя отказ Байдена от участия в президентской гонке, заявил, что он войдет в историю как худший президент США. Бывший американский лидер также выразил уверенность, что победить Харрис на выборах будет гораздо легче.