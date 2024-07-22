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NBC: Байден обратится к американцам с речью в ближайшие дни

Ведомости

Президент США Джо Байден, выбывший из президентской гонки, планирует обратиться к американцам с речью в ближайшие дни, ведется работа над текстом, сообщает NBC со ссылкой на источники.

«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 г.», – уточняет издание (цитата по «РИА Новости»).

Ожидается, что действующий американский лидер выступит с речью, когда вернется в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где он находится на карантине из-за коронавируса.

21 июля Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца, экс-президента США Дональда Трампа. Харрис подчеркнула, что считает большой честью получить одобрение президента, и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Трамп же, комментируя отказ Байдена от участия в президентской гонке, заявил, что он войдет в историю как худший президент США. Бывший американский лидер также выразил уверенность, что победить Харрис на выборах будет гораздо легче.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки. Он также отметил, что в Кремле очень внимательно отслеживают развитие событий в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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