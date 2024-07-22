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В результате удара ВС РФ по Одессе были убиты военнослужащие Британии и Франции

Ведомости

В результате удара Вооруженных сил России по Одессе были убиты 18 военнослужащих из Великобритании и Франции, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос на своем YouTube-канале.

«Русские совершили удар по Одессе, в результате которого погибли 18 членов британской Специальной воздушной службы, еще 25 были ранены. И мне говорят, что французские солдаты погибли», – сказал он, ссылаясь на неназванные надежные источники.

Баньос добавил, что погибшие солдаты не были наемниками – по его словам, они являлись военнослужащими французской армии. Полковник не уточнил, когда именно был нанесен удар по Одессе.

11 июля также стало известно, что Следственный комитет России намерен привлечь к ответственности 714 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Ведомство сообщило, что в международный розыск из них объявлены 422 человека. По информации СК, недавно уголовные дела еще пяти наемников были направлены для передачи в суд и заочного осуждения. Среди них – граждане Австралии, Алжира, США и Латвии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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