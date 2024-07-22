В результате удара ВС РФ по Одессе были убиты военнослужащие Британии и Франции

11 июля также стало известно, что Следственный комитет России намерен привлечь к ответственности 714 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Ведомство сообщило, что в международный розыск из них объявлены 422 человека. По информации СК, недавно уголовные дела еще пяти наемников были направлены для передачи в суд и заочного осуждения. Среди них – граждане Австралии, Алжира, США и Латвии.