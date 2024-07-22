В результате удара ВС РФ по Одессе были убиты военнослужащие Британии и Франции
В результате удара Вооруженных сил России по Одессе были убиты 18 военнослужащих из Великобритании и Франции, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос на своем YouTube-канале.
«Русские совершили удар по Одессе, в результате которого погибли 18 членов британской Специальной воздушной службы, еще 25 были ранены. И мне говорят, что французские солдаты погибли», – сказал он, ссылаясь на неназванные надежные источники.
Баньос добавил, что погибшие солдаты не были наемниками – по его словам, они являлись военнослужащими французской армии. Полковник не уточнил, когда именно был нанесен удар по Одессе.
11 июля также стало известно, что Следственный комитет России намерен привлечь к ответственности 714 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Ведомство сообщило, что в международный розыск из них объявлены 422 человека. По информации СК, недавно уголовные дела еще пяти наемников были направлены для передачи в суд и заочного осуждения. Среди них – граждане Австралии, Алжира, США и Латвии.